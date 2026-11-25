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मेला स्थल पर जगह-जगह कूड़े के ढेर एकत्र किए गए हैं। इन्हें हटाने के लिए आग का सहारा लिया जा रहा है। जबकि इतने बड़े धार्मिक आयोजन के बाद सफाई और कचरा प्रबंधन के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए थी। खुले में कूड़ा जलाने से प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों का धुआं हवा में घुल रहा है।गढ़ नगर निवासी श्रद्धालु पूजा शर्मा ने कहा कि धार्मिक आयोजन के बाद इस तरह कूड़ा जलाना गलत है। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। प्रशासन को कूड़े का उचित तरीके से निस्तारण कराना चाहिए। गढ़ नगर निवासी शिवजी ने कहा कि गंगा किनारे स्वच्छता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।मेले के बाद सफाई के नाम पर कूड़ा जलाना उचित नहीं है। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं, विनय कुमार ने कहा कि कूड़े में आग लगाने के बजाय उसे निर्धारित स्थान पर पहुंचाकर वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित किया जाना चाहिए। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि गंगा की स्वच्छता और आसपास का पर्यावरण सुरक्षित रह सके।एसडीएम अशोक सैनी का कहना है कि सफाई कर्मियों को कूड़े का सही तरीके से निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। कूड़े में आग लगाने की पुष्टि होने पर कार्रवाई की जाएगी।