Hapur News: इस बार रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाएगा गंगा मेला

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प्रशासन की योजना के मुताबिक मुख्य द्वार से लेकर गंगा घाट और मेला क्षेत्र के प्रमुख रास्तों तक पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। जिला पंचायत के अवर अभियंता आदेश कुमार ने बताया कि मेले में दूर-दराज से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में रात के समय गंगा तट और तंबूनगरी में रोशनी की बेहतर व्यवस्था को सुरक्षा और सुविधा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।जिला प्रशासन की देखरेख में जिला पंचायत की ओर से उन स्थानों को चिह्नित किया जा रहा है, जहां हाईमास्ट और अन्य प्रकाश व्यवस्था की जरूरत होगी। इसके अलावा प्रमुख मार्गों और श्रद्धालुओं की आवाजाही वाले स्थानों पर भी आकर्षक लाइटें लगाने की योजना है। उन्होंने बताया कि बताया कि मेले को देखते हुए प्रकाश व्यवस्था की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।गंगा तट, घाट, मुख्य मार्ग और मेला क्षेत्र में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। प्रशासन का प्रयास है कि इस बार गंगा मेला क्षेत्र में कुंभ की तर्ज पर रोशनी और सजावट दिखाई दे, जिससे श्रद्धालुओं को रात में भी आवागमन में परेशानी न हो और मेला क्षेत्र आकर्षण का केंद्र बने।