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वह एसएसआर के कार्य की कलक्ट्रेट के सभागार में समीक्षा कर रहे थे। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी कविता मीना की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ) और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया।मंडलायुक्त ने जिले में चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि 29 नवंबर रविवार को विशेष अभियान चलेगा। सभी बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अपने-अपने मतदान केंद्रों पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। इस दौरान मतदाताओं से फार्म-6, फार्म-7 और फार्म-8 प्राप्त किए जाएं। उन्होंने ईआरओ को निर्देश दिए कि बीएलओ की ओर से किए जा रहे कार्यों, प्राप्त दावों और आपत्तियों की नियमित जानकारी लेकर उनकी निगरानी करें।उन्होंने कहा कि निर्वाचन नामावली में कोई भी पात्र मतदाता शामिल होने से वंचित न रहे और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज न हो। प्राप्त दावों और आपत्तियों का नियमानुसार समयबद्ध निस्तारण हो। पुनरीक्षण का पूरा कार्य पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ त्रुटिरहित तरीके से किया जाना चाहिए।मंडलायुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी अभियान में सहयोग करने और अधिकारियों के साथ समन्वय बनाए रखने की अपील की। कहा कि अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं के फार्म प्राप्त कराए जाएं। मतदाता सूची की शुद्धता करना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। निर्वाचन संबंधी किसी भी समस्या के समाधान के लिए मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं।