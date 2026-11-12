Hapur News: मंडी परिषद 43.24 लाख रुपये से कराएगा दो सड़कों की मरम्मत

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मंडी परिषद की ओर से नवीन मंडी स्थल हापुड़ (एनएमवाई) के अंतर्गत अतरौली से मीरापुर तक जाने वाले संपर्क मार्ग की मरम्मत कराई जाएगी। इस कार्य के लिए 33.60 लाख रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। यह मार्ग आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के साथ मंडी स्थल तक पहुंचने के लिए भी महत्वपूर्ण है। लंबे समय से इस मार्ग पर मरम्मत की मांग किसान और ग्रामीण कर रहे थे। इसके अलावा बागड़पुर में चौराहे से शिव मंदिर तक जाने वाले संपर्क मार्ग की भी मरम्मत कराई जाएगी। इस कार्य पर 9.64 लाख रुपये खर्च होंगे। दोनों सड़कों की मरम्मत के लिए धनराशि जारी कर दी गई है।इन कार्यों के पूरा होने से दोनों मार्गों पर आवागमन सुगम बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही ग्रामीणों, किसानों और मंडी से जुड़े लोगों को आने-जाने में सुविधा मिल सकेगी। मामले में अधिशासी अभियंता शैलेंद्र सिंह का कहना है कि दो सड़कों की मरम्मत के लिए टेंडर निकाले गए हैं। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की ओर से कार्य कराए जाएंगे।