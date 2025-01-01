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जिले में अप्रैल में जारी अंतिम मतदाता सूची के मुकाबले अब तक 14,639 मतदाता बढ़े हैं। वर्तमान में जिले में कुल 9,67,912 मतदाता हैं। वहीं, 27 अक्तूबर 2025 को जारी सूची के मुकाबले वर्तमान में जिले में 1,88,787 मतदाता कम हैं। इनके नाम सूची से हटाए गए थे।डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कविता मीना ने सभागार में आयोजित बैठक में बताया कि 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस दौरान लोग फार्म भरकर बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। जिले में 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। इन तिथियों पर प्रत्येक मतदेय स्थल पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक उपस्थित रहेंगे। इस दौरान मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6, नाम विलोपन के लिए फार्म-7 और मतदाता की प्रविष्टियों में संशोधन के लिए फार्म-8 जमा किए जा सकेंगे।डीएम ने मतदाताओं से अपील की है कि वे स्वयं और परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में अवश्य जांच लें। उन्होंने बताया कि इसके लिए बीएलओ से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा https://electoralsearch.eci.gov.in/ वेबसाइट या प्ले स्टोर से ECINET और Voter Helpline ऐप डाउनलोड कर भी नाम की जांच की जा सकती है। फार्म-6 और फार्म-8 ऑनलाइन ECINET और Voter Helpline ऐप के माध्यम से या https://voters.eci.gov.in पर भी जमा किए जा सकते हैं।इस मामले में जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार का कहना है कि यह प्रक्रिया एक महीने तक चलेगी। इस दौरान लोग अपने बूथ पर जाकर बीएलओ के माध्यम से फार्म-6, फार्म-7 और फार्म-8 भरकर जमा कर सकते हैं। सभी पात्र लोगों के वोट जरूर बनाए जाएंगे।कांग्रेस ने लगाया पात्रों के वोट नहीं बनने का आरोपकांग्रेस ने पात्र लोगों के वोट नहीं बनने का आरोप लगाया है। जिला महासचिव गौरव गर्ग ने बताया कि पहले के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या कम हुई है। इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में पात्र लोगों के वोट भाजपाइयों ने कटवाए हैं। पात्र लोगों की जांच कराकर उनके वोट बनवाए जाने चाहिए।जिले में 17 नवंबर 2026 तक मतदाताओं की स्थितिविधानसभा क्षेत्रकुल मतदातापुरुषमहिलाट्रांसजेंडरधौलाना 3,52,6581,91,5081,61,13911हापुड़ 3,14,0831,70,3311,43,73814गढ़मुक्तेश्वर 3,01,1711,65,0951,36,06709कुल9,67,9125,26,9344,40,94434जिले में 27 अक्तूबर 2025 को मतदाताओं की स्थितिविधानसभा क्षेत्रकुल मतदातापुरुषमहिलाट्रांसजेंडरधौलाना 4,23,1542,26,5041,96,63713हापुड़ 3,81,8312,04,5491,77,26121गढ़मुक्तेश्वर 3,51,7141,89,1821,62,52606कुल11,56,6996,20,2355,36,42440जिले में 10 अप्रैल 2026 को मतदाताओं की स्थितिविधानसभा क्षेत्रकुल मतदातापुरुषमहिलाट्रांसजेंडरधौलाना 3,47,3911,89,2391,58,14012हापुड़ 3,08,4091,67,8461,40,55013गढ़मुक्तेश्वर 2,97,4731,63,5921,33,87209कुल9,53,2735,20,6774,32,5623410 अप्रैल के मुकाबले 14,639 मतदाता बढ़ेजिले में विधानसभा क्षेत्रों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के बाद 10 अप्रैल 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की गई थी। उस समय जिले में कुल 9,53,273 मतदाता थे, जो 17 नवंबर 2026 तक बढ़कर 9,67,912 हो गए हैं। इस अवधि में 14,639 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। इनमें 6,257 पुरुष और 8,382 महिला मतदाता शामिल हैं। धौलाना विधानसभा क्षेत्र में 5,267, हापुड़ में 5,674 और गढ़मुक्तेश्वर में 3,698 मतदाता बढ़े हैं। वहीं, 27 अक्तूबर 2025 को जिले में कुल 11,56,699 मतदाता थे। इसके मुकाबले वर्तमान सूची में 1,88,787 मतदाता कम हैं।