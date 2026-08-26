फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Rise in malaria cases alongside viral fever

Hapur News: वायरल बुखार के साथ बढ़े मलेरिया के मरीज

Wed, 26 Aug 2026 10:53 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 10:53 PM IST
विज्ञापन
Rise in malaria cases alongside viral fever
हापुड़। बदलते मौसम के बीच जिले में वायरल बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी है। इसके साथ ही मलेरिया के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। बुधवार को एक अन्य मरीज में मलेरिया की पुष्टि हुई। इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या 12 हो गई है।
विज्ञापन

बुधवार को जिला अस्पताल और सीएचसी की ओपीडी में 2025 मरीज पहुंचे, इनमें 60 प्रतिशत के करीब मरीज बुखार से पीड़ित थे। जिले में गढ़ रोड स्थित सीएचसी में सबसे अधिक करीब 1500 मरीज इलाज कराने पहुंचे हैं। बुखार के कई मरीजों को अस्पताल में भर्ती भी किया गया।
विज्ञापन

वहीं, स्वास्थ्य विभाग की ओर से मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए लार्वा नष्ट करने का अभियान चलाया जा रहा है और फागिंग कराई जा रही है।
सीएचसी में तैनात चिकित्सक डॉ. अशरफ ने बताया कि इन दिनों में बुखार होने पर स्वयं दवा लेने के बजाय चिकित्सक से परामर्श लें और आवश्यकता पड़ने पर रक्त की जांच अवश्य कराएं। घरों के आसपास पानी जमा न होने दें, साफ-सफाई रखें और मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed