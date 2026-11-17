कार्तिक पूर्णिमा मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन के दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मेले में आने-जाने वाले लोगों के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग के वीडियो सामने आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि गढ़ कोतवाली के सामने ही पुलिस की मौजूदगी में हुड़दंगी पूरी रात उत्पात मचाते रहे, लेकिन अराजक तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई होती नजर नहीं आई।

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बताया जा रहा है कि मेला रोड पर पूरी रात बुलेट बाइकों से पटाखे छोड़कर दहशत फैलाई गई। बाइकों से हुड़दंग किया गया और सड़क पर तेज रफ्तार में दौड़ लगाई गई। वहीं, मारपीट और फायरिंग के वीडियो सामने आने के बाद मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कोतवाली के सामने ही अराजक तत्व बेखौफ होकर कानून व्यवस्था को चुनौती देते रहे तो बाकी मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा का क्या हाल रहा होगा?कार्तिक पूर्णिमा जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। ऐसे में पुलिस की कथित लापरवाही गंभीर चिंता का विषय है। अब सवाल है कि जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से इन घटनाओं पर क्या कार्रवाई की जाएगी और हुड़दंगियों पर कब शिकंजा कसेगा। सीओ राहुल यादव का कहना है कि मामले में जांच कराई जा रही है आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।