Hapur News: सीजेपी के प्रदर्शन के लिए पुलिस-प्रशासन अलर्ट, हाउस अरेस्ट किए गए विपक्षी नेता

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दिल्ली सीजेपी व विपक्षी दलों के प्रदर्शन को लेकर अलर्ट मोड पर है। ऐसे में हापुड़ में पिलखुवा के छिजारसी टोल पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। शुक्रवार शाम से ही टोल पर संदिग्ध वाहनों को जांच के बाद आगे बढ़ने दिया गया। भाकियू के अलावा कांग्रेस और सपा के नेताओं को भी पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया।दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में दिल्ली कूच करने से पहले शुक्रवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी को पुलिस ने घर पर ही नजरबंद कर दिया। जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के साथ पुलिस प्रशासन ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। उन्होंने दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने जा रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को सड़क पर घसीटा गया।इससे देशभर के कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। सपा नेता पदम सिंह जाटव ने भी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए हर हाल में दिल्ली कूच करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के मौलिक अधिकारों को हनन नहीं कर सकी।एएसपी महेश कुमार का कहना है कि कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए लोगों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। लोगों से सहयोग की अपील की जा रही है।