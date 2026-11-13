Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Patients throng hospitals as soon as OPDs open; two-hour wait for consultations

Hapur News: ओपीडी खुलते ही अस्पतालों में उमड़े मरीज, परामर्श के लिए दो घंटे इंतजार

Fri, 13 Nov 2026 11:53 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:53 PM IST
विज्ञापन
Patients throng hospitals as soon as OPDs open; two-hour wait for consultations
जिला अस्पताल में पर्चा काउंटर पर लगी मरीजों की भीड़। संवाद
हापुड़। त्योहारों बाद फुल ओपीडी के पहले दिन शुक्रवार को जिले के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही पर्चा काउंटर, ओपीडी कक्ष, दवा वितरण केंद्र और पैथोलॉजी लैब के बाहर मरीजों की लंबी कतारें लग गईं। मरीजों को पर्चा बनवाने में करीब एक घंटे तक इंतजार करना पड़ा, जबकि चिकित्सक से महज आधे मिनट के परामर्श के लिए भी दो घंटे तक लाइन में खड़े रहना पड़ा।
विज्ञापन

सीएचसी की ओपीडी में रिकॉर्ड 1932 मरीज उपचार कराने पहुंचे, जबकि जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या 1600 के पार रही। अस्पतालों में सबसे अधिक वायरल बुखार, खांसी और नजले से पीडि़त मरीज पहुंचे। सरकारी अस्पतालों में 243 नेत्र रोगियों ने भी उपचार कराया।
विज्ञापन

इसके अलावा 546 मरीज वायरल बुखार और 697 मरीज खांसी व नजले की शिकायत लेकर पहुंचे। बच्चों में वायरल बुखार का असर अधिक देखने को मिला। कई अभिभावक बुखार और खांसी से पीडि़त बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे।
विज्ञापन
विज्ञापन

मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण चिकित्सकों के कक्षों के बाहर भीड़ लगी रही। पैथोलॉजी लैब में रक्त जांच कराने वालों की लंबी कतारें रहीं। वहीं, दवा वितरण केंद्र पर भी मरीजों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। भीड़ के चलते बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को विशेष परेशानी हुई।

सीएमओ डॉ. किशोर आहूजा ने बताया कि वातावरण में प्रदूषण बढ़ने से सेहत के प्रति और अधिक सावधान होने जरूरत है। समस्या होने पर सरकारी अस्पतालों में परामर्श लें। चिकित्सकों को भी निर्देशित कर दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed