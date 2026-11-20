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स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि करीब एक माह पहले पालिका ने टेंडर प्रक्रिया कराकर गंगा के घाटों की सीढ़ियों की सफाई के नाम पर रेत खनन कराया था। जिससे गंगा के स्नान घाटों के आसपास गहरे गड्ढे और दलदल की स्थिति बन गई थी।इसे लेकर विरोध जताने पर मामला एनजीटी व उच्चाधिकारियों ने संज्ञान में लिया। डीएफओ गौतम सिंह ने भी ब्रजघाट पहुंचकर जांच की। इस मामले में जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। जिसके बाद जमीन को समतल कराया गया।लोगों का कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा मेला आरंभ हो चुका है। पालिका की लापरवाही से दोबारा यहां पर दलदल की स्थिति बन गई है। पालिका सभासद अरुण गौड़ का कहना है कि मेले के दौरान दलदल की स्थिति यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का सबब बनेगी।वहीं, दुकानदारों के साथ ही अन्य लोगों को भी इससे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है लेकिन प्रशासनिक स्तर से कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। शुक्रवार को गंगा के घाटों पर दुकानदारों, पुरोहितों के अपने प्रतिष्ठानों व नाविकों ने अपनी नावों पर काले झंडे लगाकर विरोध किया।किसान नेता ने भी सीएम को भेजा पत्र किसान मजदूर संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सुधीर चौधरी ने भी सीएम योगी को पत्र भेजा है। जिनका कहना है कि गंगा घाट पर सिल्ट सफाई के नाम पर मशीनों व डंपर से खनन कराया गया। जिससे रामसर साइट पर एनजीटी के नियमों का उल्लंघन हुआ। वहीं, करोड़ों रुपये का रेत बेचकर सरकारी धन का गबन भी किया गया है। उन्होंने सीएम से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है।पालिका ईओ पवित्रा त्रिपाठी का कहना है कि सिल्ट सफाई मानक के अनुरूप कराई गई है। घाट व बाजारों से अतिक्रमण हटवाने को लेकर कुछ लोग इस मामले को तूल दे रहे हैं। उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं।