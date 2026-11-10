यूपी: कार से टकराकर हवा में उछले बाइक सवार मां-बेटा, सामने आया हादसे का दिल दहला देने वाला वीडियो

पुलिस के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 11 बजे मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र के गांव मंसूरी निवासी दंपती कार में सवार होकर जा रहे थे। कार जैसे ही थाना देहात क्षेत्र के ततारपुर गोल चक्कर पर पहुंची, तभी सड़क पार करने के दौरान कार और बाइक से जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दौरान बाइक पर सवार जिला गाजियाबाद के मोदीनगर के गांव सीकरी खुर्द निवासी कुलदीप कुमार और उनकी मां कृष्णा देवी करीब 10 फिट उछलकर सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। राहगीरों ने घायलों की मदद की और पुलिस को सूचना दी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे से जुड़ा वीडियो भी वायरल हो रहा है।

