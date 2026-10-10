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Hapur News: ट्रेन की चपेट में आकर व्यक्ति की मौत

Sat, 10 Oct 2026 11:53 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:53 PM IST
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Man dies after being hit by a train.
हापुड़। थाना देहात क्षेत्र के रेलवे फ्लाईओवर के पास ट्रेन की चपेट में आकर व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति की पहचान मुकेश (50) निवासी मोहल्ला तगासराय के रूप में हुई है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर रही है।
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सीओ दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि थाना देहात पुलिस को शनिवार की शाम रेलवे फ्लाईओवर के पास ट्रेन की चपेट में आकर व्यक्ति की मौत होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर पुलिस ने आसपास के लोगों से व्यक्ति की पहचान मुकेश के रूप में कर उनके परिजनों को सूचना दी।
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इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आसपास के लोगों से मुकेश हादसे के शिकार कैसे हो गए की जानकारी कर रही है। इसके बाद भी पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।
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