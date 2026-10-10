Hapur News: ट्रेन की चपेट में आकर व्यक्ति की मौत

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सीओ दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि थाना देहात पुलिस को शनिवार की शाम रेलवे फ्लाईओवर के पास ट्रेन की चपेट में आकर व्यक्ति की मौत होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर पुलिस ने आसपास के लोगों से व्यक्ति की पहचान मुकेश के रूप में कर उनके परिजनों को सूचना दी।इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आसपास के लोगों से मुकेश हादसे के शिकार कैसे हो गए की जानकारी कर रही है। इसके बाद भी पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।