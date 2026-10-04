नो पीयूसी, नो फ्यूल: प्रमाण-पत्र है, फिर भी नहीं मिलेगा पेट्रोल? एप में रिकॉर्ड अपडेट न होने से बढ़ी परेशानी

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इस तकनीकी दिक्कत के कारण वाहन चालकों और कर्मचारियों में दिन में कई बार नोकझोंक हो रही है। शनिवार को शहर के कई पेट्रोल पंपों पर वाहन चालक पीयूसी प्रमाण-पत्र की हार्ड कॉपी लेकर भी पहुंचे। चालकों का कहना था कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रदूषण जांच कराकर प्रमाण-पत्र बनवाया है।इसके बावजूद सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड नहीं दिखने के कारण उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। इससे वाहन चालकों को काफी देर तक पंप पर इंतजार करना पड़ा। यही हाल जिले के लगभग सभी पंपों पर है। वहीं, पंप संचालक पारितोष गर्ग का कहना है कि शासन के निर्देशों का पालन करना उनकी जिम्मेदारी है। सॉफ्टवेयर में वैध पीयूसीसी का रिकॉर्ड नहीं आने पर कर्मचारी ईंधन देने को लेकर असमंजस में हैं।“सॉफ्टवेयर में कुछ तकनीकी दिक्कतों की शिकायतें हैं। यदि किसी के पास हार्ड कॉपी है तो बाइक का पंजीकरण नंबर मिलाकर पेट्रोल देने के निर्देश दिए गए हैं।”“मेरे पास प्रदूषण प्रमाण-पत्र मौजूद था, लेकिन पंप कर्मचारी सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड नहीं होने की बात कहकर पेट्रोल देने से मना करते रहे। बाद में बहुत मुश्किल से पेट्रोल मिला।”एक अन्य बाइक चालक ने कहा कि पीयूसी बनवाने के बाद भी यदि उसका रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर पर अपडेट नहीं होगा तो वाहन स्वामी क्या करें। पेट्रोल पंप पर पहुंचने के बाद नियम की जानकारी होने से समय भी खराब हो रहा है और कर्मचारियों से बहस हो रही है।