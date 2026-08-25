Hapur News: डीएम ने मध्याह्न भोजन का मेन्यू न होने पर लगाई फटकार

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विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में पहुंचकर डीएम ने बच्चों से बातचीत की और उनके पठन-पाठन के स्तर की जानकारी ली। उन्होंने बच्चों से पाठ्यक्रम से संबंधित सवाल-जवाब भी किए। बच्चों की शैक्षिक स्थिति को देखते हुए शिक्षकों को शिक्षण कार्य को और बेहतर बनाने, प्रत्येक बच्चे पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालय में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए।निरीक्षण के दौरान मध्यान्ह भोजन का मैन्यू विद्यालय में बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं मिला। इस पर प्रधानाध्यापक को व्यवस्था में तत्काल सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को शासन से निर्धारित मैन्यू के अनुसार गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन समय से उपलब्ध कराया जाए। भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जाए।डीएम ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि विद्यालय में पाठ्य पुस्तकों का वितरण और ड्रेस उपलब्ध कराने का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए। साथ ही उन्होंने शिक्षण स्तर में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा।डीएम ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने छात्राओं के आवास, भोजनालय, शौचालय, पेयजल, सुरक्षा व्यवस्था व शिक्षण कार्य की जानकारी ली। विद्यालय की छात्राओं ने डीएम को राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की कामना की।