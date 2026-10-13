Hapur News: भद्रकाली मंदिर में मां भगवती का जागरण, भजनों पर रातभर झूमे भक्त
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:23 PM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:23 PM IST
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गढ़मुक्तेश्वर। नगर के स्याना मार्ग स्थित प्राचीन भद्रकाली-कामेश्वर शिव मंदिर परिसर में मंगलवार रात मां भगवती का जागरण हुआ। इसमें भक्तों ने रातभर भजनों का आनंद लिया और माता के जयकारों के बीच जमकर झूमे।
देर शाम डॉ. अरुण प्रधान समेत जागरण समिति के कार्यकर्ताओं ने भगवती पूजन किया। इसके बाद विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ ज्वाला मैया की ज्योति प्रज्ज्वलित की गई। बुलंदशहर, हापुड़ समेत विभिन्न स्थानों से आए गायकों ने श्रीराम जी की सेना चली... और चलो बुलावा आया है... जैसे भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया।
इस दौरान कार्यक्रम में राधा-कृष्ण, भगवान शिव-पार्वती और श्रीराम सहित विभिन्न धार्मिक झांकियां भी प्रस्तुत की गईं। कलाकारों ने महारास और फूलों की होली की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। इस दौरान जागरण सेवा समिति से जुड़े डीके सोनी, विपिन आहूजा, पवन सोनी, गौरव सोनी, अमन चौधरी, जितेंद्र चौधरी, हनी, सुमन सोनी और दुलारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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देर शाम डॉ. अरुण प्रधान समेत जागरण समिति के कार्यकर्ताओं ने भगवती पूजन किया। इसके बाद विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ ज्वाला मैया की ज्योति प्रज्ज्वलित की गई। बुलंदशहर, हापुड़ समेत विभिन्न स्थानों से आए गायकों ने श्रीराम जी की सेना चली... और चलो बुलावा आया है... जैसे भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया।
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इस दौरान कार्यक्रम में राधा-कृष्ण, भगवान शिव-पार्वती और श्रीराम सहित विभिन्न धार्मिक झांकियां भी प्रस्तुत की गईं। कलाकारों ने महारास और फूलों की होली की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। इस दौरान जागरण सेवा समिति से जुड़े डीके सोनी, विपिन आहूजा, पवन सोनी, गौरव सोनी, अमन चौधरी, जितेंद्र चौधरी, हनी, सुमन सोनी और दुलारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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