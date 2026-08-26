Hapur News: बुजुर्ग माता-पिता पर ताना तमंचा, संपत्ति के लिए धमकाने का आरोप

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वदन सिंह ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उनकी जिला बुलंदशहर के गांव आकापुर टियाला में भूमि स्थित है। आरोप है कि उनके पुत्र सोनू उर्फ संदीप व मोनू उर्फ मनोज सादे कागज पर एक वसीयत लिखवाकर उन्हें व उनकी पत्नी को घर से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आरोपियों ने न्यायालय में एक वाद अपने दादा के खिलाफ भी दायर कर रखा है।30 जुलाई 2026 को वह व उनकी पत्नी सुमन स्याना तहसील में तारीख लगाने गए थे। तहसील से बाहर निकलने पर आरोपियों ने उनके व उनकी पत्नी के साथ गाली गलौज की। इसके बाद आरोपियों ने घर तक उनका पीछा भी किया।घर पहुंचकर उन्होंने डायल 112 पर कॉल पर पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले आई। यहां पुलिस ने दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने समझौता करने से साफ इंकार कर दिया। आरोप है कि थाने से घर लौटते समय रास्ते में आरोपियों ने उन्हें रोक कर उनपर व उनकी पत्नी पर तमंचा तान दिया।इसके बाद आरोपियों ने पैतृक संपत्ति उनके नाम करने की उन्हें धमकी दी। ऐसा न करने पर आरोपियों ने उन्हें घर में जिंदा जलाकर मारने की भी धमकी दी है। इस पर उन्होंने अपने आपको व अपनी पत्नी को एक कमरे में बंद कर लिया है।सीओ अनीता चौहान ने बताया कि बुजुर्ग पिता की तहरीर पर दो पुत्रों व पोते के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है।