हापुड़: घर के अंदर बिना लाइसेंस बन रही 955 किग्रा मिलावटी क्रीम पकड़ी, नष्ट भी कराई

27 जून को लिए नमूने की रिपोर्ट भी आई फेल, मुकदमा दर्ज

सहायक आयुक्त ने बताया कि इसी वर्ष 27 जून को भी गांव बनखंडा निवासी तुषार शर्मा की डेयरी पर छापा मारकर 150 किलोग्राम मिलावटी क्रीम पकड़कर उसे गड्ढा कराकर नष्ट करा दिया था। टीम ने क्रीम, दही और एक रिफाइंड का नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। यह नमूने जांच में फेल आए हैं। इस मामले में न्यायालय में वाद दायर किया गया है। इसके बाद भी तुषार शर्मा कार्रवाई से न डरकर अब गांव फतेहपुर में मिलावटी क्रीम बना रहा था। इस मामले में भी विभाग सख्त कार्रवाई कर रहा है।



पूरी रात रेकी के बाद मिली सफलता

कार्रवाई से पहले करीब 24 घंटे तक विभागीय अधिकारियों की टीम ने गांव में रेकी की। जिस मकान में मिलावटी क्रीम बनाई जा रही है, उस पर रविवार की पूरी रात नजर रखी गई। क्रीम बनाने के लिए सामग्री लाने, कहां-कहां आपूर्ति हो रही और गांव के अन्य लोगों के शामिल होने की जानकारी टीम ने जुटाई है। सहायक आयुक्त के अनुसार, इस क्रीम को बुलंदशहर, अमरोहा, मेरठ, बागपत, बिजनौर और गाजियाबाद जैसे जिलों में बाइक और कारों के माध्यम से आपूर्ति की जा रही है।



अब पुलिस बल भी रहेगा मौजूद

पूरे मामले में जिलाधिकारी को सूचना दी गई है। बैठक में भी चर्चा हुई है। अब कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहेगा। जिससे कि किसी प्रकार का कोई विरोध न हो और टीम आसानी से सख्त कार्रवाई कर सके। -चंद्रशेखर मिश्रा, सहायक आयुक्त