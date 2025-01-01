फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Youth's body found in pond; murder suspected

Hamirpur News: तालाब में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका

Thu, 05 Nov 2026 12:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:05 AM IST
विज्ञापन
Youth's body found in pond; murder suspected
फोटो 04 एचएएमपी 30- आमिर। स्रोत: परिजन
मौदहा (हमीरपुर)। कस्बे के इलाही तालाब में बुधवार सुबह युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान नरहिया पुरवा निवासी आमिर (25) के रूप में हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से निकाला। पिता ने बेटे की हत्या किए जाने की आशंका जताई है।
विज्ञापन

पिता बदरुद्दीन ने बताया कि बेटा आमिर प्राइवेट वाहन चालक था। दो नवंबर की शाम खाना खाने के बाद घर से निकला था। देर रात तक वापस नहीं लौटने पर उसकी काफी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। बुधवार सुबह मोहल्ले के लोगों ने इलाही तालाब में उसका शव पड़े होने की सूचना दी। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी ने बेटे की हत्या कर शव तालाब में फेंका है। कोतवाली प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया युवक की पानी में डूबने से मौत होना प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed