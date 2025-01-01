Hamirpur News: तालाब में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका

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पिता बदरुद्दीन ने बताया कि बेटा आमिर प्राइवेट वाहन चालक था। दो नवंबर की शाम खाना खाने के बाद घर से निकला था। देर रात तक वापस नहीं लौटने पर उसकी काफी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। बुधवार सुबह मोहल्ले के लोगों ने इलाही तालाब में उसका शव पड़े होने की सूचना दी। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी ने बेटे की हत्या कर शव तालाब में फेंका है। कोतवाली प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया युवक की पानी में डूबने से मौत होना प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी।

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मौदहा (हमीरपुर)। कस्बे के इलाही तालाब में बुधवार सुबह युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान नरहिया पुरवा निवासी आमिर (25) के रूप में हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से निकाला। पिता ने बेटे की हत्या किए जाने की आशंका जताई है।