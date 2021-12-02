Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Youth fired upon following an argument over drinking alcohol

Hamirpur News: शराब पीने को लेकर कहासुनी के बाद युवक पर फायरिंग

Fri, 06 Nov 2026 12:03 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 12:03 AM IST
विज्ञापन
Youth fired upon following an argument over drinking alcohol
सरीला (हमीरपुर)। चिकासी थानाक्षेत्र के रिहुंटा गांव में शराब पीने को लेकर हुई कहासुनी के बाद युवक पर तमंचे से फायर करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। आरोपी के खिलाफ पहले से आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं।
विज्ञापन

गांव निवासी अजय ने बताया कि तीन नवंबर की रात करीब आठ बजे मंगरौंठ गांव निवासी दीपेंद्र उर्फ भूरा से शराब पीने को लेकर कहासुनी हो गई थी। इस पर आरोपी ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। बाद में जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर दिया। गोली लगने से अजय बाल-बाल बच गया। चिकासी थाना प्रभारी अजीत कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर गुरुवार को बड़ी माता मंदिर रिहुंटा के पास से आरोपी दीपेंद्र उर्फ भूरा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ चिकासी और राठ थानों में मारपीट, जानलेवा हमले, धमकी और आर्म्स एक्ट समेत आठ मामले दर्ज हैं। वह पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed