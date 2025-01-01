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Hamirpur News: सिंचाई कर रहे युवक की हालत बिगड़ने से मौत

Thu, 05 Nov 2026 12:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:02 AM IST
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Youth dies after his condition deteriorates while irrigating fields
फोटो 04 एचएएमपी 26- मृतक विकास कुमार। स्रोत: परिजन
गोहांड/सरीला (हमीरपुर)। जरिया थानाक्षेत्र के इटैलिया बाजा गांव में खेत की पलेवा (सिंचाई) कर रहे युवक की हालत बिगड़ गई। जानकारी होने पर परिजन उसे सीएचसी ले गए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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इटैलिया बाजा गांव निवासी कलावती पत्नी गयाप्रसाद राजपूत ने बताया कि वह ढाई बीघा जमीन में खेती कर परिवार का भरण पोषण करतीं हैं। उनके दो बेटे वीर सिंह व विकास कुमार हैं। बताया कि बोआई के लिए मंगलवार सुबह बेटा विकास कुमार (20) खेतों की पलेवा करने गया था जहां उसकी हालत बिगड़ गई। दोपहर में जब वह बेटे के लिए खाना लेकर पहुंचीं तो उसे खेत में अचेत अवस्था में पाया। राठ सीएचसी ले जाने पर डॉ. कनिष्क माहुर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जरिया थानाध्यक्ष मनोज पांडेय ने कहा कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने पर मौत का कारण ज्ञात होगा।
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