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Hamirpur News: हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत

Thu, 22 Oct 2026 12:00 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:00 AM IST
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Youth dies after coming into contact with a high-tension line
फोटो- 21 एचएएमपी 41 मृतक अरिमर्दन। स्रोत:परिजन
राठ (हमीरपुर)। गृह प्रवेश कार्यक्रम के बाद पंडाल का पाइप निकालते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की करंट लगने से मौत हो गई। युवक की मौत से परिजन रो-रोकर बेहाल हैं।
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जरिया थानाक्षेत्र के इटैलिया बाजा गांव निवासी नरसिंह राजपूत ने बताया कि सोमवार को गांव निवासी प्रदीप द्विवेदी के राठ कस्बे के उरई रोड स्थित भवन का गृह प्रवेश था। उनके छोटे भाई अरिमर्दन राजपूत (36) भी शामिल होने गए थे। मंगलवार सुबह कार्यक्रम के बाद पंडाल का पाइप निकाला जा रहा था। इसी दाैरान पाइप ऊपर से निकली हाईटेंशन लाइन से छू गया जिससे अरिमर्दन करंट की चपेट में आकर झुलस गए। उन्हें सीएचसी ले जाया गया जहां डॉक्टर उन्हें ने मृत घोषित कर दिया। मृतक खेती के साथ मजदूरी करता था। अरिमर्दन की मौत से पत्नी रोशनी, मां सुमित्रा और ढाई वर्षीय बेटी नित्या पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मासूम बेटी के सिर से पिता का साया उठने से परिवार में मातम पसरा है। जरिया थानाध्यक्ष मनोज कुमार पांडेय ने कहा कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।
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