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Hamirpur News: कुल की फातिहा के साथ बाबा निजामी के उर्स का समापन

Thu, 22 Oct 2026 01:25 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:25 AM IST
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Urs of Baba Nizami concludes with 'Kul ki Fatiha'
मौदहा (हमीरपुर)। ग्राम कम्हरिया स्थित हजरत बाबा निजामी का चार दिवसीय सालाना उर्स बुधवार को कुल की फातिहा और रंग की महफिल के साथ संपन्न हो गया। अंतिम दिन दरगाह परिसर में हजारों अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ी।
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कुल की फातिहा में जायरीन ने मुल्क में अमन-चैन, खुशहाली और तरक्की की दुआ मांगी। सूफी संत हजरत हकीम अब्दुल्ला शाह बाबा निजामी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स रविवार से शुरू हुआ था। पहले दिन ऑल इंडिया नातिया मुशायरा हुआ। दूसरे दिन कुरानख्वानी, फातिहा, लंगर और चादरपोशी के साथ महफिल-ए-सिमां सजी। मंगलवार को भी कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहा। बुधवार को बड़े कुल की फातिहा के बाद रंग की महफिल में कव्वालों ने सूफियाना कलाम पेश किया।
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खानकाह मुख्तारिया निजामिया हुसैनगंज सहित विभिन्न स्थानों पर जायरीन के लिए लंगर की व्यवस्था रही। भारी भीड़ के चलते पिछले दिनों मार्ग पर करीब एक किलोमीटर लंबा जाम भी लगा था। पुलिस और मेला कमेटी ने यातायात सुचारु कराया। सज्जादानशीन हाफिज वली मोहम्मद निजामी और हाफिज लाल मोहम्मद निजामी ने सभी जायरीन की सलामती की दुआ की।
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