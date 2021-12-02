Hamirpur News: युवक ने घर में पंखे पर फंदा लगाकर दी जान

गहरौली (हमीरपुर)। कस्बा गहरौली में एक युवक ने बीती रात घर के भीतर कमरे में पंखे से रस्सी के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि आत्महत्या का कारण की जानकारी नहीं हो सकी है। मृतक के माता-पिता के दिल्ली से लौटने के बाद ही पंचनामा व आगे की कार्रवाई होगी।गहरौली निवासी रामनारायण के पुत्र आशीष (20) ने बृहस्पतिवार की रात घर के भीतर कमरे में फंदा लगा लिया। शुक्रवार सुबह नींद से जागे दादा जागेश्वर ने देखा तो तत्काल मुस्करा थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन मृतक के माता-पिता घर पर नहीं थे। माता-पिता दिल्ली में मजदूरी करते हैं और उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। उनके आने पर ही पंचनामा कर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तब तक शव को रस्सी से उतार कर कमरे में रखा गया है। पुलिस इंस्पेक्टर राम आसरे सरोज ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि परिजनों के आने के बाद मामले की विस्तृत जांच की जाएगी। (संवाद)