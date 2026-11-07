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Hamirpur News: बेटी से विवाद के बाद नदी में कूदी महिला, ग्रामीणों ने बचाया

Sat, 07 Nov 2026 12:56 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 12:56 AM IST
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Woman jumps into river after an argument with her daughter; villagers save her
मौदहा (हमीरपुर)। धनतेरस पर घर की सफाई पोताई को लेकर शुक्रवार को मां-बेटी में विवाद हो गया। बेटी से विवाद के बाद आक्रोशित महिला ने पुल से नदी में छलांग लगा दी। ग्रामीणों ने नदी में कूदकर महिला की जान बचाई और अस्पताल में भर्ती कराया। कस्बे के रमना निवासी सुरजा वर्मा (60) पत्नी सहदेव शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे नारायच-चंद्रावल पुल पर पहुंचीं। कोई कुछ समझ पाता तभी उन्होंने पुल से नदी में छलांग लगा दी। उन्हें नदी में कूदता देख आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे। नदी में उतरकर बेहोशी की हालत में बाहर निकाला। सूचना पर पहुंचे एंबुलेंसकर्मियों ने मौदहा सीएचसी में भर्ती कराया। जहां उनका इलाज चल रहा है। परिजनों ने बताया कि त्योहार के काम को लेकर मां बेटी में विवाद हुआ था। जिसके बाद उन्होंने नदी में कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। (संवाद)
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