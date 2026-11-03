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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Vandalism of belongings; assault on a woman and her daughters-in-law when they protested

Hamirpur News: सामान में तोड़फोड़, विरोध पर महिला व बहुओं से मारपीट

Tue, 03 Nov 2026 11:32 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:32 PM IST
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Vandalism of belongings; assault on a woman and her daughters-in-law when they protested
हमीरपुर। कोतवाली नगर क्षेत्र के कुछेछा में जमीन के विवाद को लेकर सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप है कि आरोपियों ने एकराय होकर जमीन पर रखे सामान और निर्मित चरही में तोड़फोड़ की।
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कुछेछा निवासी जनरानी ने बताया कि दो नवंबर की शाम करीब 7:30 बजे नरेंद्र, बृजेंद्र, कमला, मुरलिया, श्रीराम, दयाराम और उर्मिला ने जमीन पर रखे सामान और चरही को तोड़ दिया। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की। बीचबचाव करने आई बहू के साथ भी मारपीट कर कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने जमीन को लेकर न्यायालय में विवाद होने और एक अक्तूबर 2025 के आदेश के बावजूद तोड़फोड़ किए जाने की शिकायत की है। मामले की जांच उपनिरीक्षक प्रतिमा कर रही हैं।
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