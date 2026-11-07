Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Truck crashes into showroom; 15 bikes damaged

Hamirpur News: शोरूम में घुसा ट्रक, 15 बाइकें क्षतिग्रस्त

Sat, 07 Nov 2026 11:15 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:15 PM IST
विज्ञापन
Truck crashes into showroom; 15 bikes damaged
फोटो 07 एचएएमपी 35- शहर स्थिति नेशनल हाईवे किनारे पड़ी क्षतिग्रस्त बाइकें। संवाद
हमीरपुर। कानपुर-सागर नेशनल हाईवे पर यमुना पुल के पास शनिवार दोपहर करीब डेढ़ बजे तेज रफ्तार ट्रक बाइक शोरूम में घुस गया। इससे 15 बाइकें क्षतिग्रस्त हो गईं। शोरूम मालिक ने करीब 30 लाख का नुकसान बताया है। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है।
विज्ञापन

शहर स्थिति यमुना पुल के पास यमहा बाइक एजेंसी संचालित है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक तेज रफ्तार में था। चालक नियंत्रण नहीं कर पाया और ट्रक सीधे शोरूम के बाहर खड़ी बाइकों में जा घुसा। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
विज्ञापन


पंडित मोटर्स के मैनेजर विजय शर्मा ने बताया कि क्षतिग्रस्त गाड़ियों में कुछ की कीमत करीब 2.20 लाख रुपये और कुछ की करीब डेढ़ लाख रुपये है। इन गाड़ियों को ग्राहकों ने बुक कराया हुआ था। डिलीवरी की तैयारी के लिए इन्हें शोरूम के बाहर खड़ा किया गया था। सदर कोतवाल विनोद कुमार ने बताया कि डीलर का काफी नुकसान हो गया है। ट्रक मालिक और शोरूम संचालक में बातचीत चल रही है। अगर आपस में मामला निपट गया तो ठीक नहीं तो शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed