Hamirpur News: ट्रैक्टर ने दो बाइकों में मारी टक्कर, युवक की मौत, चार घायल

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मझगवां थाने के धगवां गांव निवासी रविंद्र कुमार (21) ने बताया कि बुधवार देर शाम गांव के साथी राकेश (38) के साथ कस्बे से पुताई का काम करने के बाद बाइक से घर लौट रहे थे। सेना व उमन्नियां गांव के बीच सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए। बताया कि ट्रैक्टर ने उनके पीछे आ रही बाइक को भी टक्कर मार दी जिससे दूसरी बाइक सवार करगवां गांव के अनिकेत कुशवाहा (20), यश (25) और बड़ा खरका गांव के आनंद (18) भी घायल हो गए। सभी को 108 एंबुलेंस से सीएचसी में भर्ती कराया जहां से डॉ. राघव ने सभी को मेडिकल कॉलेज उरई रेफर कर दिया।उरई में इलाज के दौरान अनिकेत ने दम तोड़ दिया। अनिकेत के पिता भानसिंह ने बताया कि बेटा अविवाहित था और गांव में मोमोज का ठेला लगाता था। उसकी मौत पर मां शीला देवी, बड़े भाई अमन कुशवाहा रो-रोकर बेहाल रहे। क्राइम इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि अभी किसी ने थाने में शिकायती पत्र नहीं दिया है। तहरीर मिलने पर जांच की जाएगी।