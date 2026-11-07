Hamirpur News: एसडीएम ने समिति में खाद वितरण देखा

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एसडीएम ने बताया कि बिवांर और भुजपुर रूरीपारा सचिव के निलंबन के बाद पौथिया समिति के सचिव प्रीतम कुशवाहा को चार्ज दिया है। निलंबित सचिव पर लगे आरोपों की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को पर्याप्त खाद मिल रही है। वहीं समिति में खाद लेने पहुंचे किसान प्रेमनारायण, अवधबिहारी विश्वकर्मा आदि ने बताया कि उन्हें खाद नहीं मिली है। किसानों ने बताया कि चार बोरी खाद की जरूरत है और एक बोरी मिल रही है।

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बिवांर (हमीरपुर) मौदहा एसडीएम करनवीर सिंह और एआर रामाकांत द्विवेदी शनिवार शाम चार बजे बिवांर सहकारी समिति पहुंचे। उन्होंने किसानों से बात कर उनकी समस्याएं सुनीं।