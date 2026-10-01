Hamirpur News: एक कवर की होगी उत्तर पुस्तिका, बदलेगा रंग
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:41 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:41 PM IST
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हमीरपुर। यूपी बोर्ड 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की तैयारी शुरू हो चुकी है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में इस बार उत्तर पुस्तिका में दो नहीं बल्कि एक मुख्य कवर ही रखा गया है। वहीं उत्तर पुस्तिका का रंग भी बदला गया है।
वर्ष 2026 में उत्तर पुस्तिकाओं का रंग लाल था। इस बार परीक्षार्थियों को दूसरे रंग की उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएंगी। हालांकि इस बार का रंग क्या होगा यह यूपी बोर्ड ने अभी तक गोपनीय रखा है।
पिछले वर्ष पहले पेज पर परीक्षार्थी को अपना रोल नंबर आदि भरना होता था और दूसरे मुख्य पेज पर परीक्षक मूल्यांकन के बाद नंबर अंकित करते थे। लेकिन इस बार बदलाव से अभ्यर्थियों को सहूलियत तो होगी ही साथ ही इसमें बदलाव की गुंजाइश नहीं होगी। दरअसल, बीते परीक्षा में ऑनलाइन मूल्यांकन की तैयारी हो रही थी, इसलिए मुख्य कवर को दो पेज में किया गया था। ऐसा न होने की स्थिति में फिर से इसमें बदलाव किया गया है।
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हाईस्कूल में प्रति छात्र छह और इंटरमीडिएट में पांच की जरूरत
विभाग के अनुसार, हाईस्कूल में प्रति छात्र छह और इंटरमीडिएट में प्रति छात्र पांच उत्तर पुस्तिकाओं की जरूरत होती है। इसके अलावा करीब 10 प्रतिशत छात्रों को बी कॉपी की भी जरूरत होती है। यह पुस्तिका ए-4 साइज की होगी और उस पर क्यूआर कोड भी होगा, जिसे स्कैन करने पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का लोगो दिखेगा। इससे नकल में पूर्णतया रोक लगेगी।
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वर्ष 2026 में उत्तर पुस्तिकाओं का रंग लाल था। इस बार परीक्षार्थियों को दूसरे रंग की उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएंगी। हालांकि इस बार का रंग क्या होगा यह यूपी बोर्ड ने अभी तक गोपनीय रखा है।
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पिछले वर्ष पहले पेज पर परीक्षार्थी को अपना रोल नंबर आदि भरना होता था और दूसरे मुख्य पेज पर परीक्षक मूल्यांकन के बाद नंबर अंकित करते थे। लेकिन इस बार बदलाव से अभ्यर्थियों को सहूलियत तो होगी ही साथ ही इसमें बदलाव की गुंजाइश नहीं होगी। दरअसल, बीते परीक्षा में ऑनलाइन मूल्यांकन की तैयारी हो रही थी, इसलिए मुख्य कवर को दो पेज में किया गया था। ऐसा न होने की स्थिति में फिर से इसमें बदलाव किया गया है।
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हाईस्कूल में प्रति छात्र छह और इंटरमीडिएट में पांच की जरूरत
विभाग के अनुसार, हाईस्कूल में प्रति छात्र छह और इंटरमीडिएट में प्रति छात्र पांच उत्तर पुस्तिकाओं की जरूरत होती है। इसके अलावा करीब 10 प्रतिशत छात्रों को बी कॉपी की भी जरूरत होती है। यह पुस्तिका ए-4 साइज की होगी और उस पर क्यूआर कोड भी होगा, जिसे स्कैन करने पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का लोगो दिखेगा। इससे नकल में पूर्णतया रोक लगेगी।