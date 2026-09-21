व्यवस्था बीमार, मरीज बेहाल : पर्चे से जांच तक ढाई घंटे का इंतजार

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सोमवार को जिला अस्पताल की ओपीडी में कुल 835 मरीज पंजीकृत किए गए। इनमें 444 पुरुष, 391 महिला और 106 बालरोगी पहुंचे। सुबह करीब 11:50 बजे पर्चा काउंटर पर बड़ी संख्या में मरीज कतार में खड़े दिखे। हड्डी रोग और मेडिसन ओपीडी के बाहर सबसे अधिक भीड़ रही। चिकित्सक को दिखाने के लिए भी लंबी कतार में लगना पड़ा। खून जांच के लिए मरीजों को करीब एक घंटे का इंतजार करना पड़ा। कई मरीज जांच कक्ष में फर्श पर बैठे नजर आए।जनरल फिजीशियन डॉ. परमेंदर प्रजापति ने बताया कि इन दिनों ज्यादातर वायरल बुखार और टाइफाइड सहित लूज मोशन के मरीज बढ़े हैं। वह अब तक करीब 150 मरीज देख चुके हैं। वहीं आर्थो सर्जन डॉ. विपिन राजपूत ने बताया कि जोड़ों, घुटनों व कमर दर्द के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। कुछ फ्रैक्चर से संबंधित रहते हैं। रोजाना करीब 100 से अधिक मरीज देखे जा रहे हैं।अस्पताल में दो बजे तक 336 जांचेंअस्पताल के जांच कक्ष के बाहर और अंदर मरीजों की भारी भीड़ रही। लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। दोपहर 12 बजे तक करीब 200 जांच हो चुकी थी। एक मरीज का ब्लड सैंपल निकालने में आठ से 10 मिनट का समय लग रहा था। दोपहर दो बजे तक कुल 336 ब्लड सैंपल लिए गए। इनमें सबसे अधिक वायरल बुखार के मरीज रहे।भर्ती वार्ड में 90 मरीज भर्तीजिला अस्पताल के भर्ती वार्ड में कुल 90 मरीज भर्ती मिले। इनमें बुखार के 55, लूज मोशन के 20, इनीमिया के 10 सहित अन्य रोगों से संबंधित मरीज भर्ती मिले।ढाई घंटे हो गए, अभी जांच नहीं हुईपर्चा बनवाने से लेकर चिकित्सक को दिखाने और खून जांच कराने में ढाई घंटे लग गए। अभी ब्लड सैंपल नहीं निकल पाया है। अभी पता नहीं कितना समय लग जाए। व्यवस्था खुद ही बीमार है। - पंकज सिंह, रूरीपारा।इलाज कराने में लगे दो घंटेसुबह 10 बजे आए थे। एक घंटा से अधिक समय तो पर्चा बनवाने में ही लग गया। इसके बाद चिकित्सक को दिखाने व दवा लेने में एक घंटा समय बर्बाद करना पड़ा। तब कहीं जाकर इलाज हो पाया है। - विजय बहादुर, चंदपुरवा।रविवार के अवकाश के बाद सोमवार को मरीजों की अधिक भीड़ रही है। पर्चा बनवाने के लिए चार काउंटर खोले गए हैं। ब्लड जांच में कुछ समय लगता है। मरीजों की समस्याओं को देखते हुए व्यवस्थाएं और दुरुस्त की जाएंगी। - डॉ. आरएस प्रजापति, सीएमएस जिला अस्पताल।