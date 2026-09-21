Hamirpur News: मुआवजे के लिए किसानों का कलक्ट्रेट में प्रदर्शन

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महोबा। कबरई बांध से प्रभावित गंज गांव के किसानों ने सोमवार को कलक्ट्रेट में प्रदर्शन कर मुआवजे की मांग की। किसान बृजेश तिवारी, संतराम, रंगनाथ, कुलदीप सिंह, हरीशंकर आदि किसानों ने जिलाधिकारी गजल भारद्वाज को सौंपे ज्ञापन में बताया कि कबरई बांध बनने के कारण गंज गांव की करीब 80 फीसदी उपजाऊ जमीन डूब क्षेत्र में आ गई है। ऐसे में बाकी बची आबादी का अधिग्रहण व मुआवजा अभी तक अटका हुआ है। उन्होंने मांग की है कि पूरे गांव का अधिग्रहण किया जाए ताकि, वे कहीं और बसकर अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें। बताया कि बारिश के दिनों में गांव में पानी भर जाता है। कई घर गिर चुके हैं, आवागमन ठप हो जाता है। करीब चार माह पहले जिला प्रशासन ने एक प्रस्ताव लखनऊ भेजा था लेकिन सिंचाई विभाग की लापरवाही से फाइल अभी तक अटकी हुई है। उन्होंने शीघ्र रिमांइडर भेजने व किसानों की समस्या का समाधान कराए जाने की मांग की है।