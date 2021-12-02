Hamirpur News: रागौल राइडर्स और फाजिल-11 ने जीते क्वार्टर फाइनल मुकाबले

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पहले मुकाबले में स्काई स्टार राठ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। बल्लेबाजी करते हुए रागौल राइडर्स ने निर्धारित 12 ओवर में नौ विकेट खोकर 101 रन बनाए।टीम की ओर से राज ठाकुर ने 24 और सचिन ने 22 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्काई स्टार राठ की टीम 73 रन पर ही सिमट गई। दो विकेट लेने वाले मिथुन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे मुकाबले में फाजिल-11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 109 रन बनाए। रवींद्र साहू ने 39 गेंदों में छह चौके और तीन छक्कों की मदद से 61 रन बनाए। जवाब में कम्हरिया की टीम 92 रन पर ऑलआउट हो गई।शानदार बल्लेबाजी के साथ दो विकेट लेने वाले रवींद्र साहू को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। मैच में अंपायर की भूमिका जावेद कुंबले और समीर सभासद ने निभाई। इस दौरान कमेटी अध्यक्ष निजाम उद्दीन पावर, नौशाद संजरी, खालिद लंबरदार, आसिफ चौधरी, जुम्मू सभासद, बबलू पठान आदि रहे।