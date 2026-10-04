Hamirpur News: निजामी स्पोर्ट्स ने अहद क्रिकेट एकेडमी को 24 रन से हराया

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निजामी स्पोर्ट्स के कप्तान अध्यक्ष रजा मुहम्मद उर्फ श्रीनाथ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम ने निर्धारित 15 ओवर में 99 रन का स्कोर खड़ा किया। इसके बाद 100 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अहद क्रिकेट एकेडमी की टीम से अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी लेकिन निजामी के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही शिकंजा कस दिया। विकेट लगातार अंतराल पर गिरते रहे और बल्लेबाज बड़े शॉट लगाने में नाकाम रहे। पूरी टीम 15 ओवर भी नहीं खेल पाई और महज 75 रन पर सिमट गई।निजामी स्पोर्ट्स की ओर से जयदीप ने सबसे प्रभावी गेंदबाजी की। उन्होंने तीन महत्वपूर्ण विकेट हासिल कर अहद क्रिकेट एकेडमी की रन गति पर ब्रेक लगा दिया। इस प्रदर्शन को देखते हुए मुख्य अतिथि शाद सिद्दीकी ने जयदीप को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अहद क्रिकेट एकेडमी के कप्तान मुसहब रहमान ने निजामी स्पोर्ट्स को जीत की बधाई दी। निजामी स्पोर्ट्स कमेटी के अध्यक्ष एवं टीम के उपकप्तान बीतू बादशाह ने मुख्य अतिथि समेत सभी खिलाड़ियों और आयोजन से जुड़े लोगों का आभार जताया।