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श्रीराम के जीवन से मिलती मर्यादा की सीख : राज्यमंत्री

Thu, 12 Nov 2026 11:28 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:28 PM IST
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Lessons in propriety from the life of Shri Ram: Minister of State
फोटो 12 एचएएमपी 21- राठ के रामलीला महोत्सव में सजी राम दरवार की झांकी। संवाद
राठ। रामलीला महोत्सव में बुधवार रात भगवान श्रीराम का राजतिलक व पुरस्कार वितरण समारोह का का आयोजन हुआ। रामलीला महोत्सव में सहयोग करने वाले विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस दाैरान भव्य आतिशबाजी का प्रदर्शन हुआ।
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कार्यक्रम में माैजूद जलशक्ति राज्यमंत्री रामकेश निषाद ने कहा कि श्रीराम के जीवन से मर्यादा की सीख मिलती है। वहीं राज्यमंत्री सहित विधायक मनीषा अनुरागी, जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत, एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर, चेयरमैन श्रीनिवास बुधौलिया ने भगवान श्रीराम की आरती उतारी। श्री राठ रामलीला सांस्कृतिक समिति ने नगर पालिका के सफाईकर्मी, बिजली विभाग के कर्मचारी, सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों, मां शारदा इंटर कॉलेज की छात्राओं सहित मेले में सहयोग करने वालों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। समारोह में समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैलाशचंद्र अग्रवाल, मंत्री सुरेश खेवरिया, मुकेश बुधौलिया, मनोज बुधौलिया, राकेश मिश्रा, अवधेश पाठक, सचिन शर्मा, अजय अग्रवाल, गुड्डन बुधौलिया, गौरव बुधौलिया, बृजभूषण सोनी दाऊ आदि रहे।
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