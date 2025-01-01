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शुक्रवार को युवा नेता भरत कुमार ने फीता काटकर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। उद्घाटन मैच निवादा और भेंडी की टीमों के बीच खेला गया। निवादा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भेंडी की टीम ने निर्धारित 10 ओवर में छह विकेट खोकर 91 रन बनाए। टीम की ओर से शिवम ने चार छक्कों की मदद से 30 रन बनाए, जबकि नीरज ने 10 रन का योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी निवादा की टीम 59 रनों पर ऑलआउट हो गई। इस तरह भेंडी ने 32 रनों से मैच जीत लिया।दूसरा मुकाबला छानी बुजुर्ग और अमूद के बीच हुआ, जिसमें छानी बुजुर्ग की टीम ने एक विकेट से जीत दर्ज की।आयोजक कमेटी के अनुसार विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 51 हजार रुपये और उपविजेता टीम को 25 हजार रुपये दिए जाएंगे। मैन ऑफ द सीरीज को फ्रिज और फाइनल के मैन ऑफ द मैच को टीवी पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा।(संवाद)