फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Fraud committed by luring victims with the promise of diesel at low rates

Hamirpur News: कम रेट पर डीजल दिलाने का झांसा देकर ठगी

Sat, 10 Oct 2026 12:14 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:14 AM IST
विज्ञापन
Fraud committed by luring victims with the promise of diesel at low rates
- लालच में आकर दो किसानों ने गंवाए 46 हजार रुपये
विज्ञापन



राठ (हमीरपुर)। प्रति लीटर दस रुपये कम में डीजल दिलाने का झांसा देकर युवक ने दो किसानों से 46 हजार की ठगी कर ली। रुपये लेकर युवक फरार हो गया। शिकायत मिलने पर पुलिस पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच कर रही है।
कोतवाली क्षेत्र के टिकरिया गांव निवासी राजेंद्र यादव ने बताया कि वह किसान हैं। शुक्रवार सुबह सुकलहरी मौजा स्थित उनके खेत पर एक युवक आया। युवक ने उन्हें डीजल में प्रति लीटर 10 रुपये छूट दिलाने का लालच दिया। वह युवक की बातों में आ गए और धमना के आनंद राजपूत उर्फ लल्लू से भी बात की। बताया कि लल्लू भी कम रेट की बात सुनकर डीजल खरीदने के लिए तैयार हो गए।
विज्ञापन

दोनों ट्रैक्टर लेकर युवक के साथ पड़ाव चौराहा स्थित पेट्रोल पंप पहुंचे। वहां चार ड्रमों में 880 लीटर डीजल भरवाया। राजेंद्र यादव ने बताया कि उन्होंने युवक को 20 हजार रुपए दिए। जबकि आनंद कुमार ने बताया कि उन्होंने कैश काउंटर के पास युवक को 26 हजार रुपये दिए। युवक ने 46 हजार रुपये अपनी जेब में डाले और बहाने से वहां से भाग गया। ठगी का एहसास होने पर किसानों के होश उड़ गए। कोतवाली पहुंचकर मामले की शिकायत की है। कोतवाल अनूप सिंह ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed