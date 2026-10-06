फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Five-year guarantee, yet the street light went out within a month.

Hamirpur News: गारंटी पांच साल की, एक माह में बुझ गई स्ट्रीट लाइट

Tue, 06 Oct 2026 11:32 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:32 PM IST
विज्ञापन
Five-year guarantee, yet the street light went out within a month.
फोटो 06 एचएएमपी 15- इचौली इंटर कॉलेज चौराहे लगी खराब स्ट्रीट लाइट। संवाद
मौदहा (हमीरपुर)। शारदीय नवरात्र और आगामी त्योहारों के मद्देनजर बाजारों, मंदिरों और प्रमुख रास्तों पर चहल-पहल बढ़ेगी। सर्दी बढ़ने से शाम जल्दी ढलेगी और रात में आवागमन भी अधिक होगा, लेकिन कस्बे की स्ट्रीट लाइटें बंद होने से प्रकाश व्यवस्था सवालों के घेरे में है। स्ट्रीट लाइटों पर पांच साल की गारंटी होने के बावजूद वे निर्धारित अवधि से पहले खराब हो रही हैं।
विज्ञापन

वार्ड-4 स्थित मीरा तालाब में नगर पालिका की स्ट्रीट लाइट करीब एक माह में ही खराब हो गई। वहीं, इचौली गांव के इंटर कॉलेज चौराहे पर विधायक निधि से लगाई गई लाइट भी करीब छह माह में बंद हो गई। इससे त्योहारों के दौरान लोगों को अंधेरे रास्तों से गुजरना पड़ सकता है। क्षेत्रीय निवासी कल्लू मिस्त्री ने बताया कि लाइट खराब होने से राहगीरों को परेशानी हो रही है। इचौली निवासी रोहित ने सरकारी धन से लगी लाइटों के रखरखाव और मरम्मत की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही।
विज्ञापन

इससे इनकी गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि त्योहारों से पहले खराब लाइटों को गारंटी के तहत तत्काल ठीक कराया जाए। नवरात्र में मंदिरों, बाजारों और प्रमुख मार्गों पर देर रात तक लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में अंधेरे स्थानों पर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
विज्ञापन
विज्ञापन



खराब स्ट्रीट लाइटों की जानकारी कराई जाएगी। जिन लाइटों पर गारंटी लागू है, उन्हें संबंधित संस्था से ठीक कराया जाएगा। त्योहारों को देखते हुए नगर की प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। -रजा मोहम्मद, नगर पालिका चेयरमैन

फोटो 06 एचएएमपी 15- इचौली इंटर कॉलेज चौराहे लगी खराब स्ट्रीट लाइट। संवाद

फोटो 06 एचएएमपी 15- इचौली इंटर कॉलेज चौराहे लगी खराब स्ट्रीट लाइट। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed