Hamirpur News: बसों की फिटनेस जांच व फसल नुकसान का सर्वे कराने की मांग

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अध्यक्ष ने दिल्ली से महोबा जा रही यात्री बस में आग लगने की घटना का हवाला देते हुए जिले में संचालित सभी बसों की फिटनेस जांच कराने को कहा। उन्होंने बसों में अग्निशमन यंत्र समेत अन्य सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता और उनकी कार्यशील स्थिति की जांच कराने की मांग की। दूसरे ज्ञापन में उन्होंने तेज बारिश से प्रभावित फसलों का गांव-गांव सर्वे कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि लगातार बारिश से कई किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। राजस्व विभाग की टीमों से वास्तविक नुकसान का आकलन कराकर पात्र किसानों को जल्द आर्थिक सहायता और नियमानुसार मुआवजा दिलाया जाए।

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कुरारा (हमीरपुर)। नगर पंचायत अध्यक्ष आशा रानी कबीर ने मंगलवार को जिलाधिकारी को तीन ज्ञापन सौंपे। इसमें जनहित से जुड़े मामलों में कार्रवाई की मांग की। उन्होंने यात्री बसों की फिटनेस जांच, सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने और बारिश से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग उठाई।