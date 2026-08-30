Hamirpur News: युवक से मारपीट में आठ पर प्राथमिकी दर्ज

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तमंचे के साथ युवक गिरफ्तार

महोबा। शहर कोतवाली पुलिस ने एक युवक को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। कोतवाली प्रभारी बीरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने चेकिंग के दौरान पुलिस लाइन मार्ग से राज वर्मा उर्फ टिंकू निवासी गांधीनगर को पकड़ा। जिसके पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेजने की कार्रवाई की गई। (संवाद) विज्ञापन

तमंचे के साथ युवक गिरफ्तारमहोबा। शहर कोतवाली पुलिस ने एक युवक को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। कोतवाली प्रभारी बीरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने चेकिंग के दौरान पुलिस लाइन मार्ग से राज वर्मा उर्फ टिंकू निवासी गांधीनगर को पकड़ा। जिसके पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेजने की कार्रवाई की गई। (संवाद)

अजनर (महोबा)। युवक से मारपीट के मामले में पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कस्बा अजनर निवासी रामू देवी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसका बेटा संजू राजपूत को तीन पड़ोसी युवक अपने साथ ले गए थे। रास्ते में कहासुनी होने पर युवकों ने लाठी-डंडे और कुलहाड़ी से हमला कर दिया। इससे संजू गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैतपुर ले जाया गया। जहां से डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने वीरू, राजकुमार, गोलू व पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। (संवाद)