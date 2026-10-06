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Hamirpur News: आढ़ती समेत परिवार पर छेड़खानी की प्राथमिकी दर्ज

Tue, 06 Oct 2026 11:37 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:37 PM IST
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FIR registered against commission agent and his family for molestation.
मौदहा (हमीरपुर)। मौदहा मंडी में एक आढ़ती के पुत्र पर नाबालिग से अश्लीलता करने और गाली-गलौज व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने आरोप लगा है। पुलिस ने आढ़ती सहित परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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सुमेरपुर कस्बा निवासी महिला ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। महिला के अनुसार बीते छह सितंबर की दोपहर वह 11 वर्षीय पुत्री के साथ मौदहा मंडी गेहूं लेने गई थी। मंडी गेट पर पानी लेने के लिए रुकने के दौरान आढ़ती धर्मात्मा के पुत्र ने उसकी बेटी के साथ अश्लीलता की। महिला ने जब इसकी शिकायत धर्मात्मा से की तो उन्होंने गाली-गलौज की और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। पुलिस ने मामले में उत्पीड़न, छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत धर्मात्मा, सविता, विशाल और सौरभ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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