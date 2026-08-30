Hamirpur News: विद्युत शॉर्ट सर्किट की फर्जी सूचना से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप

कुरारा। क्षेत्र के भौली गांव के मजरा कोतुपुर पटिया में विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग लगने और हादसे में 14 लोगों के झुलसने की फर्जी सूचना से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना 108 एंबुलेंस सेवा के लखनऊ स्थित मुख्यालय पर दी गई। सूचना मिलते ही विभाग ने गंभीरता दिखाते हुए घायलों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू कर दी। चार एंबुलेंस को मौके पर भेजने के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीमों को अलर्ट कर दिया गया।जब 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची तो वहां ऐसी कोई घटना नहीं मिली और न किसी मकान में आग लगी और न कोई झुलसा हुआ मिला। काफी देर तक घटनास्थल की जानकारी करने के बाद सूचना के फर्जी होने की पुष्टि हुई। सीएचसी अधीक्षक डॉ. सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि सूचना को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीमों को तैयार किया गया और चार एंबुलेंस मौके पर भेजी गईं। बाद में 108 के मैनेजर ने सूचना फर्जी होने की जानकारी दी। सीएचसी अधीक्षक ने बताया कि जिस मोबाइल नंबर से फर्जी सूचना दी गई थी, वह फिलहाल बंद आ रहा है। मोबाइल नंबर की जांच और टेस्टिंग कराने के लिए 108 एंबुलेंस सेवा के मैनेजर से कहा गया है। नंबर की जांच पूरी होने के बाद फर्जी सूचना देने वाले व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।