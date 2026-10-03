Hamirpur News: आपातकाल में 19 माह जेल में रहे लोकतंत्र सेनानी का निधन

विज्ञापन

हमीरपुर के उजनेड़ी गांव निवासी अनिरुद्ध सिंह वर्ष 1975 में आपातकाल के दौरान 19 माह जेल में रहे। वह पूर्व मुख्यमंत्री रामनरेश यादव के साथ जेल में बंद रहे। जनसमस्याओं को लेकर वह हमेशा मुखर रहे। 1975 में बेतवा पुल का निर्माण पूरा होने के बाद उद्घाटन के इंतजार में आवागमन शुरू नहीं हो पा रहा था। तब उन्होंने अधिवक्ता जयकरण सिंह के साथ स्वयं फीता काटकर पुल आम जनता के लिए खोल दिया था। वह उजनेड़ी के ग्राम प्रधान रहे अनिरुद्ध सिंह पौथिया साधन सहकारी समिति के अध्यक्ष भी रहे। बाद में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक महोबा के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। उस समय अनंत नारायण सिंह (लल्लू भइया) सभापति थे।निधन की सूचना पर विधायक डॉ. मनोज प्रजापति, नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद, लोकतंत्र सेनानी और विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने उनके आवास पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। उनके पुत्र गोविंद ने बताया कि रविवार को हमीरपुर में यमुना घाट पर अंतिम संस्कार होगा।