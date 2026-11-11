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Hamirpur News: पंक्चर बनाने से मना करने पर दो पक्षों में मारपीट

Wed, 11 Nov 2026 11:34 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:34 PM IST
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Clash between two groups after refusal to fix a puncture
कबरई (महोबा)। थाना कबरई के धरौन गांव में बाइक का पंक्चर बनाने से मना करने पर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों ओर से लाठी डंडे चल गए। मारपीट में चार लोग घायल हो गए।
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धरौन निवासी सेवाराम कुशवाहा ने बताया कि मंगलवार को मुलायम यादव शराब के नशे में दुकान पर पंक्चर बनवाने आया। मना करने पर उसने अपने परिजन को बुलाकर हमला कर दिया। वहीं मुलायम ने सेवाराम पर मारपीट का आरोप लगाया। थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मुलायम, संजय, पंकज, सेवाराम, देवकरन और मोहित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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