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Hamirpur News: शवों के गांव पहुंचते ही मचा कोहराम, दादा ने दर्ज कराई प्राथमिकी

Mon, 16 Nov 2026 11:20 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:20 PM IST
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Chaos and wailing erupted as the bodies arrived in the village; the grandfather filed an FIR.
= सुमित ने देर शाम कानपुर के हैलट में इलाज के दौरान दम तोड़ा
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= परिवहन निगम की बस के कुचलने से हुई फुफेरे भाई व ममेरी बहन की मौत


संवाद न्यूज एजेंसी


भरुआ सुमेरपुर। परिवहन निगम की तेज रफ्तार बस के कुचलने से फुफेरे भाई और ममेरी बहन की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवती गंभीर रूप से घायल है। घायल युवती का इलाज कानपुर में चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। शवों को गांव लाते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतका के दादा ने बस चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोपी बस को बांदा जनपद के जसपुरा थाने में पकड़ लिया गया था।
रविवार को बांदा जनपद के पैलानी थानाक्षेत्र के सोनापुरवा गांव निवासी सुमित उर्फ सुंदरम (18) अपनी ननिहाल टेढ़ा आया हुआ था। दोपहर करीब 1 बजे वह अपनी ममेरी बहनें काजल (14) और मंदाकिनी (16) के साथ बाइक से खेत जा रहा था। इस दौरान उनकी मौसी नेहा पैदल जा रही थी।
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गांव के पावर हाउस के समीप बांदा की ओर जा रही तेज रफ्तार परिवहन निगम की बस ने बाइक सवारों को कुचल दिया। इस घटना में काजल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुमित और मंदाकिनी गंभीर रूप से घायल हो गए। सुमित को इलाज के लिए कानपुर के हैलट ले जाया गया, जहां देर शाम उसने दम तोड़ दिया।
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सोमवार को काजल और सुमित के शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद उन्हें गांव लाया गया। काजल का अंतिम संस्कार उसके ननिहाल टेढ़ा में किया गया, जबकि सुमित के शव को उसके पैतृक गांव सोनापुरवा ले जाया गया।

बस चालक के खिलाफ प्राथमिकी
मृतका काजल के दादा बड़कू वर्मा ने बस चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि बस चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से बाइक को कुचलते हुए पैदल जा रही नेहा और मंदाकिनी को भी टक्कर मारी। इसके बाद चालक बस लेकर भाग निकला।

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वर्जन
शिकायत के आधार पर बस चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना के बाद बस को बांदा जनपद के जसपुरा थाने में पकड़ लिया गया था। - पवन कुमार पटेल, थानाध्यक्ष
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