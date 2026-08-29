Hamirpur News: मुंडेरा किसवाही मार्ग का रपटा डूबा
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:59 PM IST
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भरुआ सुमेरपुर। चंद्रावल नदी में आई बाढ़ के चलते मुंडेरा किसवाही मार्ग में बना रपटा डूब जाने से आधा दर्जन गांवो का संपर्क कस्बे से टूट गया है। रपटा डूब जाने से मौदहा विकासखंड क्षेत्र के किसवाही, बैजेमऊ, बेरी, गढा, शिवरामपुर डेरा, कुटी का डेरा आदि गांव के लोगों का सुमेरपुर आने का सीधा मार्ग ठप हो गया है। लोगों को 10 से 15 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर काटकर आना जाना पड़ रहा है। किसवाही के निवासी अशोक सिंह, गजेंद्र सिंह, रामबाबू, बनवारी, लालमन, श्याम करन आदि ने बताया कि रपटा के ऊपर करीब दो मीटर पानी बह रहा है। संवाद
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