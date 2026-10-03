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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Cash and goods stolen after breaking shop lock

Hamirpur News: दुकान का ताला तोड़कर नकदी और सामान चोरी

Sat, 03 Oct 2026 11:11 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:11 PM IST
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Cash and goods stolen after breaking shop lock
भरुआ सुमेरपुर (हमीरपुर)। रेलवे स्टेशन के समीप स्थित चाय-पकौड़ा व गुटखा-मसाला की दुकान का ताला तोड़कर करीब 10 हजार रुपये का सामान और सात हजार रुपये चोरी हो गए। शनिवार तड़के दुकान खोलने पहुंचे दुकानदार ने ताला टूटा देखा तो पुलिस को सूचना दी।
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पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर घटना की जांच कर रही है। कस्बा निवासी राजकुमार चौरसिया ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 11 बजे वह दुकान बंद कर घर चले गए थे। शनिवार तड़के दुकान खोलने पहुंचे तो ताला टूटा पड़ा था और अंदर सामान बिखरा हुआ था। जांच करने पर करीब 10 हजार रुपये का सामान और सात हजार रुपये की नकदी गायब मिली। सूचना पर एसएसआई दुर्गेश राय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटना की जानकारी पर व्यापार मंडल अध्यक्ष महेश गुप्ता दीपू भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस से चोरी का जल्द खुलासा कराने की मांग की।
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