Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Auto-rickshaw loaded with vegetables loses control and overturns; two injured

Hamirpur News: सब्जियों से लदा ऑटो अनियंत्रित होकर पलटा, दो घायल

Thu, 12 Nov 2026 11:32 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:32 PM IST
विज्ञापन
Auto-rickshaw loaded with vegetables loses control and overturns; two injured
फोटो 12 एचएएमपी 05- घायलों को सीएचसी ले जाते लोग। संवाद
मुस्करा (हमीरपुर)। सब्जी मंडी से सब्जियां लेकर जा रहा ऑटो गुरुवार सुबह अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे में चालक समेत दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को सीएचसी पहुंचाया जहां से दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यह घटना बसवारी और मसगांव के बीच नहर पुलिया के पास हुई।
विज्ञापन

कस्बा निवासी फईम ने बताया कि वह सब्जी बेचने का काम करता है। सुबह करीब नाै बजे वह सहयोगी सैय्यददीन के साथ मंडी से ऑटो में सब्जियां लादकर मुस्करा मंडी जा रहे थे। नहर पुलिया के पास ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे में दोनों ऑटो के नीचे दब गए। मौके पर पहुंचे राहगीरों और ग्रामीणों ने दोनों को निकाला। सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और दाेनों को सीएचसी ले गई। थाना प्रभारी निरीक्षक कौशल सिंह ने बताया कि घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed