Hamirpur News: गहरौली ग्राम पंचायत में प्रशासक बदले

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गहरौली (हमीरपुर)। कस्बे की ग्राम पंचायत में प्रशासक बदल दिए गए हैं। पूर्व में अतिरिक्त प्रशासक का प्रभार संभाल रहे मुस्करा के विकास खंड पंचायत अधिकारी धर्मेंद्र पाल की बीमारी के चलते अब कपिल सिंह को गहरौली ग्राम पंचायत का प्रशासक नियुक्त किया गया है। ग्राम पंचायत में सामान्यतः प्रधान ही प्रशासक होता है, लेकिन गहरौली में नामित सदस्य होने के कारण मुस्करा के विकास खंड पंचायत अधिकारी धर्मेंद्र पाल को कस्बे की ग्राम पंचायत का प्रशासक अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपा गया था। (संवाद)