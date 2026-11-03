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Hamirpur News: दिल्ली से आए श्रमिक ने फंदा लगाकर दी जान

Tue, 03 Nov 2026 11:42 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:42 PM IST
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A worker from Delhi committed suicide by hanging himself.
कुरारा (संवाद)। दिल्ली से लौटे श्रमिक ने सोमवार रात कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन आत्महत्या का कारण नहीं बता पाए हैं।
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कस्बा के वार्ड 10 पालीवाल मोहल्ला निवासी उमाशंकर उर्फ लाला कबीर (24) दिल्ली में रहकर मजदूरी करता था। परिजन ने बताया कि वह सोमवार को त्योहार मनाने दिल्ली से घर आया था। रात में कमरे में जाकर फंदा लगा लिया। बताया कि वह तीन भाई थे। अभी अविवाहित था। माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रिंस दीक्षित ने बताया की युवक के आत्महत्या करने की सूचना मिली थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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