फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   A car hit a bank manager riding a scooter.

Hamirpur News: कार ने स्कूटी सवार बैंक मैनेजर को मारी टक्कर

Tue, 06 Oct 2026 11:38 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:38 PM IST
विज्ञापन
A car hit a bank manager riding a scooter.
हमीरपुर। सदर कोतवाली क्षेत्र में एसपी कार्यालय के पास तेज रफ्तार कार ने पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि बैंक मैनेजर बाल-बाल बच गए।
विज्ञापन


मैनेजर मयंक सचान स्कूटी से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान एसपी कार्यालय के पास अनियंत्रित कार ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार स्कूटी के ऊपर चढ़ गई। हालांकि मैनेजर ने किसी तरह खुद को बचाया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और कार चालक को हिरासत में ले लिया और दोनों पक्षों को थाने ले जाया गया। सदर कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो गया है। कार चालक ने क्षतिग्रस्त स्कूटी की मरम्मत कराने की जिम्मेदारी ली है। हादसे में किसी भी पक्ष को कोई चोट नहीं आई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed